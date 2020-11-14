Сборная Бразилии одержала третью победу подряд на старте южноамериканского отбора к чемпионату мира 2022.

Отбор ЧМ-2022, Южная Америка

Бразилия – Венесуэла – 1:0

Гол: Фирмино, 67

Чили – Перу – 2:0

Голы: Видаль, 19, 34

Героем встречи в Сан-Паулу оказался форвард Ливерпуля Фирмино, который провел победный мяч на 67-й минуте. Результативную передачу записал себе в актив представитель мадридского Атлетико Ренан Лоди.

Интересно, что Фирмино взял реванш у VAR, который отменил его гол на 54-й. Сборная Бразилии, набрав максимум возможных очков (9), единолично возглавила отбор. Аргентина после ничьей с Парагваем находится на второй строчке (7). Эквадор и Уругвай делят 3-4 позицию.

А вот действующий чемпион Южной Америки – Чили – пока находится на 6-м месте (4 очка), которое не позволяет поехать на Мундиаль. "Ла Роха" благодаря дублю Артуро Видаля уверенно обыграла Перу.

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