На тренерском мостике Колоса из Ковалёвки произошли изменения в преддверии поединка 14-го тура УПЛ против Шахтера.

Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Сергей Кузнецов подал в отставку после поединка со Львовом, однако президент клуба Андрей Засуха пока не принял ее, сообщили в эфире телеканала Футбол.

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

Специалист остается в структуре клуба, а команду на матч против Шахтера вывел Ярослав Вишняк. Интересно, что он входил в тренерский штаб Руслана Костышина с 2018 года. Добавим, что это уже второе тренерское изменение в Колосе в текущем сезоне – до этого клуб покинул Костышин.

К слову, матч Колос – Шахтер начался в 17:00. В случае победы "горняки" могут возглавить УПЛ, обогнав Динамо по дополнительным показателям.

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