Сельта спаслась от поражения против Барселоны в рамках 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Серхи Бархуан имел все шансы феерически завершить работу с Барселоной, ведь дальше команду будет тренировать Хави. На поле Сельты в первом тайме настоящими хозяевами на самом деле были каталонцы, забив три "сухих" мяча.

Барселона на 90+6 минуте упустила победу над Сельтой, ведя 3:0 до перерыва – три травмы и странный провал каталонцев

Однако во второй половине все кардинально изменилось. Теперь уже Сельта сумела забить три безответных мяча. В частности, решающий влетел в ворота тер Штегена на 90+6 минуте. Благодаря этой ничьей Барселона поднялась на 9-е место в турнирной таблице, а Сельта – на 14-е.