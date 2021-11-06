Динамо – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча
19:22 - Читати українською
Динамо уступило Ворскле в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Динамо – Ворскла на "Футбол 24".
завершено
Лукас Рангель 34’
Оливье Тилль 74’
Даниил Кравчук 80’
34’ Лукас Рангель
74’ Оливье Тилль
80’ Даниил Кравчук
Киевляне довольно опасно начали встречу – после неплохого удара Де Пены и рикошета от защитника мяч попал в штангу. Ворскла сумела открыть счет во встрече – Тилль со штрафного навесил точно на голову Рангелу.
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А после перерыва полтавчане сумели удвоить преимущество – Сидорчук заблокировал Степанюка в штрафной, а Тилль реализовал пенальти. Киевляне смогли ответить голом Витинью в компенсированное время, однако это никак не повлияло на результат.
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