Шахтар отримав додаткову екстрамотивацію на матч з Колосом після сенсаційної поразки Динамо напередодні. У разі перемоги команда Де Дзербі вперше у сезоні випередила б киян на вершині таблиці. Після класного поєдинку ЛЧ в Мадриді італійський фахівець провів серйозну ротацію. Марлон, Мудрик, Степаненко, Тете і Майкон опинилися у запасі, Вітао, Бондаренко, Марлос, Соломон і Маркос вийшли зі старту.

Колос знову залишився без тренера – на гру з Шахтарем команду вивів Вишняк

Команди розпочали під акомпанемент рясного дощу. "Гірники" нічого не створили з гри у стартові 15 хвилин, зате один з перших же стандартів біля воріт Колоса завершився голом. Алан Патрік прекрасно виконав штрафний удар. На м'яку подачу бразильця з правого флангу в районі одинадцятиметрової позначки відгукнувся Матвієнко. Захисник збірної України ледь помітним дотиком переправив під дальню стійку.

Колос огризнувся небезпечним ударом Лисенка з гострого кута, проте Шахтар дуже швидко збільшив власну перевагу. Бондаренко вивів Фернандо на побачення з Волинцем, далі – справа техніки. 0:2 вже на 25-й хвилині поєдинку. Біля воріт господарів все частіше спалахували пожежі, які з великими труднощами гасив кіпер. Той же Патрік втратив щонайменше дві хороші нагоди, аби остаточно покінчити з інтригою. У обох випадках бразилець стріляв з меж штрафного.

Жахливі розриви в середині поля могли коштувати "хлібором" ще двох-трьох пропущених м'ячів до перерви. Пробачали Соломон і Фернандо. Не забиваєш ти – забивають тобі. Змарнувавши кілька хороших моментів, "гірники" пропустили фактично "у роздягальню". Після навісної передачі сфера потрапила до Ільїна, який невідпорно пробив у дальній – 1:2.

Трубін майже повторив тер Штегена у Віго. Молодий кіпер Шахтаря невдало склався під удар Богданова зі штрафного, зафіксувавши сферу лише з другої спроби. Команда Де Дзербі поплатилися за втрату концентрації, звідси й хитка перевага "гірників" у стартові 45 хвилин.

У дебюті другого тайму Волинець ефектно врятував після гарматного удару Патріка з дальньої дистанції. Шахтар контролює гру, але створює значно менше. На 60-й Колос міг зрівнювати рахунок. Ільїн смачно приклався злету, але Трубіну допомогла ближня стійка. "Гірники" помітно розслабилися, Де Дзербі відповідає замінами: Кривцов, Тете і Мудрик замість Вітао, Марлоса і Соломона.

Заряджений оплесками Бернабеу – Михайло Мудрик – дуже швидко виправдовує ставку тренера. 20-річний талант буквально прошив Волинця з кількох метрів. Патрік оформлює дубль з асистів – дуже тонка передача від бразильського диригента Шахтаря. За рахунку 1:3 гості ризикували залишитися у меншості. Фернандо небезпечно зіграв проти Золотова, влучивши білоруському захисникові шипами у голову. Після консультацій з VAR рефері вирішив, що це лише жовта. Дуже спірний епізод трактується на користь Шахтаря.

У підсумку Шахтар довів справу до заслуженої перемоги. Набравши 35 очок, "гірники" обійшли Динамо за додатковими показниками. Колос залишився на 11 місці (11 пунктів).