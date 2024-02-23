Колос на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Болбатом по обоюдному согласию сторон.

Колос объявил о подписании именитого вице-президента – ранее он руководил в УАФ и УПЛ

Раньше сообщалось, что Сергей после ухода из Колоса должен присоединиться к одесскому Черноморцу. Напомним, Болбат – воспитанник Шахтера, где и дебютировал на профессиональном уровне (21 год на контракте). Также выступал в аренде за донецкий Металлург, Металлист, Мариуполь, Десну и бельгийский Локерен.

В Колос перешел летом 2022-го. В текущем сезоне провел за ковалевцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом. Его контракт с "хлеборобами" действует до 30 июня 2024 года. Провел 4 матча в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги