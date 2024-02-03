Полузащитник Колоса Сергей Болбат продолжит карьеру в Черноморце, сообщает "ТаТоТаке".

Металлист 1925 хочет вернуть экс-защитника Шахтера из Европы – ранее украинский легионер уже играл у Скрипника

По информации источника, 30-летний футболист не полетел на сборы с ковалевским клубом и теперь присоединится к команде Романа Григорчука.

Напомним, Болбат – воспитанник Шахтера, где и дебютировал на профессиональном уровне (21 год на контракте). Также выступал в аренде за донецкий Металлург, Металлист, Мариуполь, Десну и бельгийский Локерен.

В Колос перешел летом 2022-го. В текущем сезоне провел за ковалевцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом. Его контракт с "хлеборобами" действует до 30 июня 2024 года. Провел 4 матча в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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