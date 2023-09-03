Голкипер СК Днепр-1 Роман Мысак продолжит карьеру в Колосе, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

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31-летний вратарь подписал с ковалевцами контракт сроком на один сезон – до 30 июня 2024 года. По информации Transfermarkt, он присоединился к команде Ярослава Вишняка свободным агентом.

Напомним, Мысак – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году. Выступал также за Крымтеплицу, донецкий Олимпик, Рух, Десну, датский Орхус и армянский Алашкерт. В июле 2023 года в статусе свободного агента перешел в СК Днепр-1, который покинул ровно через два месяца. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

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