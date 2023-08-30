Голкипер Металлиста Владислав Рыбак не перейдет в Карпаты, сообщает "ТаТоТаке".

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Напомним, ранее наставник "львов" Мирон Маркевич заявил о достигнутой договоренности относительно трансфера с харьковским клубом, а сам вратарь с прошлой недели находился в лагере львовян и тренировался с командой.

По информации источника, 22-летний голкипер вернулся в Металлист из-за вратарской ситуации в клубе. Отмечается, что на другого кипера "желто-синих" Романа Мысака вышел Колос и, скорее всего, этот вратарь продолжит карьеру в Ковалевке. Соответственно, Рыбак остается первым вратарем Металлиста.

Напомним, Карпаты после 5-ти туров лидируют в турнирной таблице группы А Первой лиги с 13 очками. Металлист с 4 пунктами предпоследний.

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