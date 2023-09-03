Голкіпер СК Дніпро-1 Роман Мисак продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".

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31-річний воротар підписав з ковалівцями контракт терміном на один сезон – до 30 червня 2024 року. За інформацією Transfermarkt, він приєднався до команди Ярослава Вишняка вільним агентом.

Нагадаємо, Мисак – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2008 році. Виступав також за Кримтеплицю, донецький Олімпік, Рух, Десну, данський Орхус і вірменський Алашкерт. У липні 2023 року у статусі вільного агента перейшов у СК Дніпро-1, який покинув рівно через два місяці. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

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