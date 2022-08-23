Матч Колоса против Кривбасса оказался не таким веселым, как встреча между Зарей и Ворсклой. Проблем с трансляцией не возникало, но и моментов тоже было мало – этому очень способствовала жара в Ковалевке. Футболисты экономили силы, демонстрируя типичные для "болота" УПЛ скорости и интенсивность.

Вернидуб не верит в безопасность на стадионах Киева и Львова – наставник Кривбасса назвал приоритетную для себя арену

Явного преимущества ни одна из команд не захватила, но несколько активнее начали новички Премьер-лиги. Криворожцы могли выйти вперед на 5-й минуте Банада замкнул навес с угловым ударом головой в газон – мяч пролетел над перекладиной. На 16-й минуте подопечные Юрия Вернидуба снова были близки к голу, однако уже в свои ворота. "Антигероем" чуть не стал Зотько, после кросса Болбата неудачно подрезавший сферу в дальнюю девятку. Сарнавский в сногсшибательном прыжке спас гостей.

Середина первого тайма прошла в обоюдной борьбе без моментов. На одних отрезках встречи активнее выглядел Кривбасс, на других – Колос. В общем, на поле ничего не происходило. Тем более неожиданным стал гол ковалёвцев на 36-й минуте. Снова не обошлось без навесов – после выбитой подачи со стандарта Новак подобрал мяч на левом фланге и загрузил его в штрафную, Мякушко замкнул ударом головой в штангу, а Гончаренко сыграл на добивании. 1:0!

Ничего более интересного в первом тайме не произошло. В раздевалке Юрий Вернидуб провел двойную замену – вместо Понедельника и Устименко на поле вышли Хобленко и Шевченко. Первый момент во втором тайме создал Колос. Забивать должен был Попов, который на 49-й минуте завершил навес с углового. Мяч пролетел мимо дальней штанги, а Кривбасс ответил на 53-й плотным выстрелом Хомченовского с линии штрафной. Волынец поймал сферу.

К сожалению, этот удар стал последним чисто футбольным эпизодом, интересным для болельщиков. В дальнейшем команды играли в привычное бей-беги, практически ничего не создавая у чужих ворот. В то же время было очень много борьбы и фолов. В конце концов такой футбол на 81-й минуте привел к удалению, однако в подтрибунку вынужден был уйти не футболист – красную за эмоции получил Вернидуб.

Юрий Николаевич до конца встречи так и не смог успокоиться. Он кричал на все поле о работе Колоса с арбитрами и лично высказал эту претензию своему визави Ярославу Вишняку. Создать опасный момент это не помогло. Помнится только замыкание подачи со штрафного в исполнении Хобленко на 83-й, но оно не стало серьезной проблемой для Волынца.

В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925