"Хочу играть дома, в Кривом Роге! Почему нет? Да, я понимаю, что есть очень большая опасность.

Кривбасс определился со стадионами, на которых будет проводить матчи УПЛ

Так, как у нас в Кривом Роге, может быть и в Киеве, и во Львове, и где угодно. Я хотел бы, чтобы мы играли дома", – сказал Вернидуб в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Кривбасс заявил на сезон стадион Горняк в Кривом Роге и резервный – имени Банникова в Киеве. Криворожцы в новом сезоне стартуют 23 августа выездным матчем против Колоса. Начало встречи в 17:00.

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