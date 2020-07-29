Колос – Мариуполь: анонс финала плей-офф УПЛ

Мало кто ожидал, что в финале плей-офф УПЛ за выход в еврокубки сыграет Колос. Более того: мало кто перед стартом сезона вообще мог представить, что дебютант из Ковалёвки будет претендовать на что-либо, кроме борьбы за выживание – а подопечные Руслана Костишина ещё и умудрились выйти в первую шестёрку, прибив там Динамо. Мариуполь же ожидали в борьбе за ЛЕ, но после в целом неубедительного чемпионата, падения во вторую шестёрку и разгрома от резерва Олимпика уверенная победа азовцев над сильной Александрией удивила. Как следствие, имеем сенсационный финал без явных фаворитов.

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Колос в поединке против СК Днепр-1 продемонстрировал своё главное преимущество – опыт матчей с лидерами. Футболисты быстрее бегали, лучше открывались и принимали решения без лишних движений, разорвав более сильного в позиционном наступлении соперника и забив ему четыре гола. Подопечным Дмитрия Михайленко почти ничего не позволили, хотя "спортклубовцы" владели мячом и территорией. Команда Руслана Костишина банально привыкла к таким сценариям, а вот представитель нижней шестёрки оказался совершенно не готов к темпу ковалёвцев. Хотя те, в принципе, и не демонстрировали чего-то невероятного, кроме заоблачной реализации – это был классический контратакующий Колос. Без изысков, но с высокой эффективностью.

Трудно сказать, кто удивил сильнее во втором полуфинале – Александрия или Мариуполь. Подопечные Александра Бабича в матче против коллектива, отобравшего очки у Зари, Динамо, Десны и Шахтера, шикарно стартовали, создали ряд моментов и забили ранней гол, потом пропустили, но с последней трети первого тайма уверенно засушили игру. Руслан Фомин на фоне сильного соперника бегал, словно ему снова 18, регулярно обостряя у чужих ворот, а под конец встречи уставших александрийцев добил свеженький Кащук. Его выход во втором тайме планировался, поэтому можно сказать, что азовцы добыли тактическую победу. Впрочем, понять её смысл трудно – даже главный тренер признает, что этой команды в следующем сезоне уже не будет.

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Кадровая ситуация

У Колоса с дисквалификации возвращается Вадим Милько, а по другим игрокам клуб давно не даёт информации. Впрочем, потерь перед матчем против СК Днепр-1 почти не было – вопросы возникали только по Олегу Ильину, не попавшего в заявку на пятый матч подряд. Также удивило отсутствие в заявке Андрея Богданова. Все другие важные футболисты ковалёвской команды должны быть готовы к финалу.

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У Мариуполя в лазарете находятся Вячеслав Танковский и Алексей Быков, а по форме Игоря Кирюханцева и Сергея Горбунова возникают вопросы – к матчу против Александрии они восстановиться не успели. УПЛ также сообщает о дисквалификации Андрея Кулакова, хотя он висел в списке отстранённых и перед предыдущим поединком – очевидно, он там провисит до следующего сезона, ведь за перебор желтых не дисквалифицируют на плей-офф.

Ориентировочные составы на матч Колос – Мариуполь

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Гавриш, Емец – Милько, Ориховський – Антюх, Смирный, Морозко – Лысенко

Мариуполь: Гальчук – Муравский, Яворский, Чоботенко – Полегенько, Федорчук, Чех, Корниенко – Мишнёв, Кащук – Фомин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос даже букмекеры считают фаворитом, хотя коэффициенты на него высокие. Преимущество ковалёвцев кроется в нескольких факторах: опыте игры с лидерами, высоком темпе работы, сбалансированности во всех линиях и домашнем поле – подопечным Руслана Костишина не надо было путешествовать через всю страну. Также они лучше мотивированы, ведь большинство игроков из этого состава Мариуполя в еврокубках если и будет играть, то лишь за другие команды. Да и проиграть дебютант УПЛ не боится, ведь Колос ещё при выходе в первую шестёрку сделали что-то невероятное.

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Впрочем, недооценка Мариуполя может дорого стоить, что и доказал матч с Александрией. Азовцы прекрасно умеют сушить игру, сбивая темп и подстраивая футбол соперника под себя. Кроме того, у этого коллектива есть опыт международных поединков и даже чемпионства мира за спиной. Подопечные Александра Бабича точно дадут бой и, возможно, даже сведут матч к овертаймам, однако в Колос всё равно верится больше. Слишком уж много преимуществ у ковалёвцы на фоне почти развалившегося Мариуполя, который провёл очень неровный сезон.

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