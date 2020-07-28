Мариуполь – Колос: Бабич назвал фаворита решающего поединка за Лигу Европы

"После игры с Александрией мы вернулись в полшестого утра. Два дня практически не тренировались. Теперь снова в путь. В Киеве у нас будет восстановление и короткая активация перед игрой.

Бабич готов к уходу из Мариуполя – все решится после поединка за Лигу Европы

Есть кадровые проблемы. Но я уверен, что ребята, которые выйдут на поле, отдадут все для положительного результата. Хотя в нашей паре фаворитом является именно Колос", – сказал Бабич для ТК Футбол.

Напомним, Мариуполь и Колос разыграют между собой последнюю путевку в квалификацию Лиги Европы. На предварительном этапе плей-офф вылетели СК Днепр-1 и Александрия.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку