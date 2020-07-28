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Мариуполь – Колос: Бабич назвал фаворита решающего поединка за Лигу Европы

20:39 - Читати українською
Мариуполь – Колос: Бабич назвал фаворита решающего поединка за Лигу Европы
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Тренер Мариуполя Александр Бабич пожаловался на напряженный график перед финалом плей-офф УПЛ.

 

"После игры с Александрией мы вернулись в полшестого утра. Два дня практически не тренировались. Теперь снова в путь. В Киеве у нас будет восстановление и короткая активация перед игрой.

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Есть кадровые проблемы. Но я уверен, что ребята, которые выйдут на поле, отдадут все для положительного результата. Хотя в нашей паре фаворитом является именно Колос", – сказал Бабич для ТК Футбол.

Напомним, Мариуполь и Колос разыграют между собой последнюю путевку в квалификацию Лиги Европы. На предварительном этапе плей-офф вылетели СК Днепр-1 и Александрия.

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