"Я буду его искать где-то в Ахтырке в пивбаре": Костышин предостерег от излишнего внимания к герою Колоса в плей-офф УПЛ

"4:1 выиграли, какой здесь еще может быть комментарий? Молодцы! Ключевым моментом стал третий забитый нами гол. Если бы не он, нам бы было очень тяжело. Как вы видели, у нас были проблемы с составом: не было некоторых ключевых игроков. И, к тому же, ключевые игроки получили травмы во время матча, но их заменили другие и нам удается давать результат. Пожалуй, мы сильны командой, а не индивидуальными футболистами.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Антюх себя проявил? Давайте, вы мне Дениса Антюха не трогайте, потому что к следующей игре я буду его искать где-то в Ахтырке в пивбаре. Он молодец, но меньше внимания к нему. Ребята молодцы. А в следующем матче, что будет – то и будет. Будем отдаваться на все сто процентов, а как там будет на футбольном поле – покажет игра.

Сегодня, пожалуй, не было особо спорных моментов, ведь арбитр не подходила к монитору и не пересматривала. Это с киевским Динамо я все видел, а здесь – нет. Скандала не было, значит она справилась. Так что комментировать нечего. Если бы был какой-то скандал, еще и в нашу сторону, то, как я и говорил, буду всегда защищать свою команду", – приводит слова Костишина официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Колос разбил днепрян в первом полуфинале плей-офф за путевку в еврокубки. Соперником ковалёвцев станет Мариуполь, который во втором матче обыграл Александрию (1:2).

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола