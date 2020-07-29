Заря рассматривает Бабича на замену Скрипнику, – журналист

"Кандидат №1 для замены Скрипника – Александр Бабич. Действительно, довольно странно видеть, что его меняют, когда он толкает Мариуполь в еврокубки.

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Но многие объясняется его перспективой появиться в Заре. Кто-то говорил о приходе Бабича в Александрию, но, по моей информации, там смены тренера не будет. Почему Бабич может оказаться в Заре? Все знают о близости Вадима Шаблия к президенту луганчан Евгению Геллеру. А Шаблий – агент Бабича", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, на место Бабича в Мариуполе сватают Остапа Маркевича, а Скрипник якобы близок к назначению в СК Днепр-1.

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