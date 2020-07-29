Колос – Маріуполь: анонс фіналу плей-офф УПЛ

Мало хто очікував, що у фіналі плей-офф УПЛ за вихід у єврокубки зіграє Колос. Ба більше: мало хто перед стартом сезону міг уявити, що дебютант із Ковалівки взагалі претендуватиме на щось, крім боротьби за виживання – а підопічні Руслана Костишина не тільки примудрилися вийти у першу шістку, а й прибили там Динамо. Маріуполь же очікували в битві за ЛЄ, але після загалом непереконливого чемпіонату, падіння в другу шістку та розгрому від резерву Олімпіка впевнена перемога азовців над сильною Олександрією здивувала. Як наслідок, маємо сенсаційний фінал без явних фаворитів.

"Я буду його шукати десь в Охтирці у пивбарі": Костишин застеріг від зайвої уваги до героя Колоса у плей-офф УПЛ

Колос у поєдинку проти СК Дніпро-1 продемонстрував свою головну перевагу – досвід матчів з лідерами. Футболісти швидше бігали, краще відкривалися й приймали рішення без зайвих рухів, розірвавши сильнішого в позиційному наступі суперника і забивши йому чотири голи. Підопічним Дмитра Михайленка майже нічого не дозволили, хоча "спортклубівці" володіли м'ячем і територією. Команда Руслана Костишина банально звикла до таких сценаріїв, а от представник нижньої шістки виявився абсолютно неготовим до темпу ковалівців. Хоча ті, в принципі, не демонстрували чогось неймовірного, крім захмарної реалізації – це був класичний контратакувальний Колос. Без вишуканостей, але з високою ефективністю.

Важко сказати, хто здивував сильніше у другому півфіналі – Олександрія чи Маріуполь. Підопічні Олександра Бабича в матчі проти колективу, який відібрав очки у Зорі, Динамо, Десни та Шахтаря, шикарно стартували, створивши низку моментів і забивши ранній гол, потім пропустили, але від останньої третини першого тайму впевнено засушили гру. Руслан Фомін на тлі сильного суперника бігав, немов йому знову 18, регулярно загострюючи біля чужих воріт, а під кінець зустрічі втомлених олександрійців добив свіженький Кащук. Його вихід у другому таймі планувався, тож можна сказати, що азовці здобули тактичну перемогу. Втім, зрозуміти її сенс важко – навіть головний тренер визнає, що цієї команди в наступному сезоні вже не буде.

Зоря розглядає Бабича на заміну Скрипнику, – журналіст

Кадрова ситуація

У Колоса з дискваліфікації повертається Вадим Мілько, а по інших гравцях клуб давно не дає інформації. Втім, серйозних втрат перед матчем проти СК Дніпро-1 майже не було – питання виникали лише по Олегу Ільїну, який не потрапив у заявку на п'ятий матч поспіль. Також здивувала відсутність у заявці Андрія Богданова. Всі інші важливі футболісти ковалівської команди повинні бути готовими до фіналу.

Маріуполь – Колос: визначилась бригада арбітрів на фінальний матч плей-офф за місце у Лізі Європи

У Маріуполя в лазареті перебувають В'ячеслав Танковський та Олексій Биков, а щодо форми Ігоря Кирюханцева та Сергія Горбунова виникають питання – до матчу проти Олександрії вони відновитися не встигли. УПЛ також повідомляє про дискваліфікацію Андрія Кулакова, хоча він висів у списку відсторонень і перед попереднім поєдинком – очевидно, він там провисить до наступного сезону, адже за перебір жовтих не дискваліфікують на плей-офф.

Орієнтовні склади на матч Колос – Маріуполь

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Гавриш, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Антюх, Смирний, Морозко– Лисенко

Маріуполь: Гальчук – Муравський, Яворський, Чоботенко – Полегенько, Федорчук, Чех, Корнієнко – Мишньов, Кащук – Фомін

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос навіть букмекери вважають фаворитом, хоча коефіцієнти на нього високі. Перевага ковалівців криється у кількох факторах: досвіді гри з лідерами у першій шістці, високому темпі роботи, збалансованості у всіх лініях та домашньому полі – підопічним Руслана Костишина не треба було мандрувати через усю країну. Крім того, вони краще вмотивовані, адже більшість футболістів суперника якщо й зіграє у єврокубках в наступному сезоні, то лише за інші клуби. Дебютант УПЛ же програти не боїться, бо ще при виході у першу шістку команда зробила щось неймовірне.

Маріуполь – Колос: Бабич назвав фаворита вирішального двобою за Лігу Європи

Втім, недооцінка Маріуполя може дорого коштувати, що і довів матч з Олександрією. Азовці прекрасно вміють сушити гру, збиваючи темп і підлаштовуючи футбол суперника під себе. Крім того, у цього колективу є досвід міжнародних поєдинків і навіть чемпіонства світу за спиною. Підопічні Олександра Бабича точно дадуть бій і, можливо, зведуть матч до овертаймів, однак у Колос все одно віриться більше. Занадто вже багато переваг у ковалівців на тлі майже розваленого Маріуполя, який провів вкрай нерівний сезон.

"Динамо стало слабшим? Я думаю інакше": капітан Зорі – про Скрипника, бронзовий сезон і життя після фінішу кар'єри