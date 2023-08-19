Два коллектива, которые неудачно начали сезон. Верес хоть и сумел свести к ничьей игру с Шахтером, но более скромным соперникам (Полесью и Колоссу) проиграл без особых шансов. У Ворсклы все еще хуже – разгром от Руха и домашнее поражение от Зари. Полтавчане могут списать это на параллельную игру в еврокубках, а от ровенчан другого и не ждали – два месяца назад они вообще играли в плей-офф за выживание.

Ворскла подпишет украинского легионера, выбившего ее из еврокубков – форвард в свое время уже играл в Полтаве

Уже на старте игры мы увидели, что кризис никуда не исчез. Даже не очень интенсивный прессинг Ворсклы стал слишком сложным испытанием для хозяев. Антигероем стал Челядин, отправивший мяч в свои ворота. Нельзя сказать, что там было без шансов сыграть иначе. Ворскла продолжила наседать и довольно быстро удвоила преимущество. Паст крайне неудачно парировал удар Скляра, а защитники не подстраховали своего голкипера. Так что Юрченко беспрепятственно добил в пустые.

Такой счет точно не соответствовал тому, что происходило на поле. Игра больше была ровной. Просто Верес не реализовывал свои полумоменты. Но Ворскла решила помочь. Столь провальный розыгрыш мяча от ворот еще нужно поискать. В завершении эпизода Исенко и Чеснаков судорожно пытались выбить хоть куда-нибудь. В результате подарили шанс Шараю, у которого не было права промахнуться с нескольких метров.

Все эти события поместились в первые 20 минут. Остальное игровое время команды провели в хаотичных попытках забить еще. Впрочем, атаки не были такими острыми, а в обороне футболисты начали играть внимательнее и жестче. Как следствие – много желтых карточек. Одну из них Анастасия Романюк даже показала не тому игроку. К счастью, работал VAR, восстановивший справедливость.

Неудивительно, что такой матч не завершился без удаления. Ближе к завершению основного времени Максим Марусич в стиле кунг-фу влетел у Павла Исенко. Никаких сомнений по поводу красной карточки. Досадный эпизод. Хорошо, хоть без трагедии – голкипер смог продолжить игру.

В конце концов даже в меньшинстве Верес сумел забить. Свисток арбитра не дал ни секунды для празднования. Даже без видеоповторов было очевидно, что Гайдучик находился в офсайде. Больше Ворскла так не ошибалась. Подопечные Виктора Скрипника удержали победу и набрали первые очки в сезоне. В активе ровенчан так и остается один пункт – за ничью с Шахтером.