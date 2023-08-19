Колос та Рух не виявили сильнішого у поєдинку 4-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч Рух – Колос на "Футбол 24".

Колос розпочав активніше, створивши моменти Демченка та Безбородька. Рух же відповів небезпечним шансом Плюмана, який не зміг пробити з лінії воротарського. Після такого ударного початку активність команд знизилась, але на 35 хвилині Цуріков вивів Колос вперед. Оріховський навісив з правого флангу, а Андрій головою замкнув на дальній стійці.

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По перерві Рух більшими силами пішов уперед. Міг забивати Соломон-Отабор зі штрафного, але Фесюн кінчиками пальців потягнув цей постріл. Проте Рух майже одразу забив: Плюман точно навісив на голову Слюбику. Гра стала жорсткішою – арбітр показав 3 жовті менш ніж за 10 хвилин.

Моментів же стало менше – команди стали більше сподіватись на стандарти. Непоганий момент був у Цурікова, але він не зміг покласти корпус та пробити з лету. Ледвій врятував Рух після удару Ільїна. На 83 хвилині Золотов залишив Колос у меншості за фол останньої надії. Хоча рішення арбітра викликає сумніви, адже захисник встиг зіграти в м'яч. Рух завдяки чисельній більшості мав перевагу, але втілити її в голи не вдалось.

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