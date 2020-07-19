Колос – Динамо: Киев без капитана и лидеров – онлайн-трансляция матча, который решал судьбу путевки в ЛЧ

Колос обыграл Динамо (2:0) на НСК Олимпийский в последнем туре УПЛ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игру транслировал телеканал "Футбол 1" в воскресенье, 19 июля. Показ в повторе доступен в 4:10 ночи на "Футбол 2". Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Михайличенко имела огромные шансы занять финишное второе место, позволяющее стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Для этого динамовцам достаточно просто не проиграть Коваливке, ведь над Зарей добыли преимущество личных встреч.

Динамо потерпело историческое поражение от Колоса, но проползло в квалификацию Лиги чемпионов

Команда Костышина побеждала киевский клуб только в товарищеском матче, а в УПЛ потерпела 3 поражения. Колос сыграет против СК Днепр-1 уже 25 июля за право выйти в плей-офф за Лигу Европы, а нынешняя встреча для него абсолютно ничего не решала. Отметим, что капитан Динамо Сидорчук и второй лучший бомбардир Вербич не попали даже в заявку. Также вне состава другой ключевой игрок – основной левый защитник Миколенко.

Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Гавриш (к), Черноморец – Костышин, Богданов, Задоя, Морозко – Лысенко, Антюх

Запасные: Кучеренко, Ефремов, Парамонов, Милько, Ориховский, Сорокин, Вильхьямссон, Кожушко, Бондаренко

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев – Кадири, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Русин

Запасные: Бойко, Фран Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Забарный, Каргбо, Сирота, Дуэлунд, Беніто