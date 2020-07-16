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Определились обе пары плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

19:24 - Читати українською
Определились обе пары плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы
ФК Мариуполь

Мариуполь, одолев Ворсклу, стал участником плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

46’ Евгений Павлюк
90’ Артем Челядин
 
Даниил Игнатенко 51’
Вячеслав Чурко 56’
Игорь Кирюханцев 85’
46’ Евгений Павлюк
51’ Даниил Игнатенко
56’ Вячеслав Чурко
85’ Игорь Кирюханцев
90’ Артем Челядин

Победа над полтавчанами за тур до завершения чемпионата Украины гарантировала коллективу Александра Бабича итоговое 8-е место. Тогда как в верхней шестерке Александрия и Колос уже давно забронировали за собой пятое и шестое места соответственно.

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Согласно регламенту УПЛ, в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы встретятся команды, занявшие итоговые 6-7 и 5-8 места соответственно. Таким образом, Колос сыграет против СК Днепр-1, а Мариуполь и Александрия сыграют между собой.

Полуфиналы за право сыграть в Лиге Европы состоят из одного матча, он должен пройти на поле команд из верхней шестерки (Александрии и Колоса). Базовая дата – 25 июля.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ворскла - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Главное Колос Колос
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