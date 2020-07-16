Определились обе пары плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

Мариуполь, одолев Ворсклу, стал участником плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

Победа над полтавчанами за тур до завершения чемпионата Украины гарантировала коллективу Александра Бабича итоговое 8-е место. Тогда как в верхней шестерке Александрия и Колос уже давно забронировали за собой пятое и шестое места соответственно.

Мариуполь одержал волевую победу над молодежным составом Ворсклы – азовцы официально вышли в плей-офф УПЛ

Согласно регламенту УПЛ, в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы встретятся команды, занявшие итоговые 6-7 и 5-8 места соответственно. Таким образом, Колос сыграет против СК Днепр-1, а Мариуполь и Александрия сыграют между собой.

Полуфиналы за право сыграть в Лиге Европы состоят из одного матча, он должен пройти на поле команд из верхней шестерки (Александрии и Колоса). Базовая дата – 25 июля.

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