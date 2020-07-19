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Колос – Динамо: Київ без капітана і лідерів – онлайн-трансляція матчу, який вирішує долю путівки в ЛЧ

19:28 - Читать на русском
Колос – Динамо: Київ без капітана і лідерів – онлайн-трансляція матчу, який вирішує долю путівки в ЛЧ
Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу 19 липня 2020

Колос номінально приймає Динамо на НСК Олімпійський в останньому турі УПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Коли і де дивитися матч Колос – Динамо? Гру транслює канал "Футбол 1" у неділю, 19 липня. Початок о 19:25. Показ у повторі о 4:10 ночі на "Футбол 2". Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Михайличенка має величезні шанси посісти фінішне 2-е місце, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Для цього динамівцям достатньо просто не програти Ковалівці, адже над Зорею є перевага особистих зустрічей.

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Команда Костишина перемагала київський клуб лише в товариському матчі, а в УПЛ зазнала 3-х поразок. Колос зіграє проти СК Дніпро-1 вже 25 липня за право вийти у плей-офф за Лігу Європи, а нинішня зустріч для нього абсолютно нічого не вирішує. Відзначимо, що капітан Динамо Сидорчук і другий найкращий бомбардир Вербіч не потрапили навіть до заявки. Також поза складом інший ключовий гравець – основний лівий захисник Миколенко.

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Гавриш (к), Чорноморець – Костишин, Богданов, Задоя, Морозко – Лисенко, Антюх

Запасні: Кучеренко, Єфремов, Парамонов, Мілько, Оріховський, Сорокін, Вільх'ямссон, Кожушко, Бондаренко

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Караваєв – Кадірі, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Де Пена – Русин

Запасні: Бойко, Фран Соль, Шапаренко, Цітаішвілі, Забарний, Каргбо, Сирота, Дуелунд, Беніто

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