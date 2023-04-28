"Что изменилось в перерыве? Мы изменились, потому что все зависит от нас. Мы – на первом месте и бьемся за самые высокие цели. Колос – хорошая команда со своими сильными качествами. Например, это стандартные положения: 15 из своих 20 голов они забили после стандартов. Плюс контратака, которая им дает жизнь, плюс положительный результат, что дает им энергию. Мы ожидали тяжелый и напряженный матч. Говорю еще раз, что каждая игра – это как финал для нас.

Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер растет как команда с каждым матчем и приобретаем опыт, но хотим через тот путь осознавать, что мы делаем, проходя сквозь стрессовые ситуации. Это еще один момент, где мы прогрессируем как команда, но понимаем, что цена ошибки очень велика, и это где-то может сказаться на нашей игре.

К тому же когда ты "горишь" в счете, то уже некуда деваться – надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы перевернуть результат. На самом деле если кто-то может таким образом сделать разницу на футбольном поле, то это мы. Так что это ни случайность, ни исключение, это просто так и есть – все зависит от нас, от нашей игры, нашей мотивации, нашего технического исполнения. Чтобы мы такие сложные с ментальной и тактической точки зрения игры, как сегодня, доводили до конца, как мы хотим.

Вы знаете сами, я уважаю Колос и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало – после нас и СК Днепр-1 они являются третьей командой, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча – почетно. Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца.

Хочется так проводить не 25-30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть так, как сегодня во втором тайме. И это – требование. И я знаю, что они могут это сделать", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал ещё два гола