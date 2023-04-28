"Що змінилося в перерві? Ми змінилися, бо все залежить від нас. Ми – на першому місці і б’ємося за найвищі цілі. Колос – гарна команда зі своїми сильними якостями. Наприклад, це стандартні положення: 15 зі своїх 20 голів вони забили після стандартів. Плюс контратака, яка їм дає життя, плюс позитивний результат, що дає їм енергію. Ми очікували на важкий та напружений матч. Кажу ще раз, що кожна гра – це як фінал для нас.

Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар зростає як команда з кожним матчем і набуваємо досвіду, але хочемо через той шлях усвідомлювати, що ми робимо, проходячи крізь стресові ситуації. Це є ще один момент, де ми прогресуємо як команда, але розуміємо, що ціна помилки дуже велика, і це десь може позначитися на нашій грі.

До того ж коли ти "гориш" у рахунку, то вже немає куди подітися – треба рухатися далі, узяти ще більше контролю, узяти той момент у руки, голову й серце, щоб перевернути результат. Насправді якщо хтось може таким чином зробити різницю на футбольному полі, то це ми. Тож це не випадковість, не виняток, це просто так і є – усе залежить від нас, від нашої гри, нашої мотивації, нашого технічного виконання. Щоб ми такі складні з ментальної і тактичної точки зору ігри, як сьогодні, доводили до кінця, як ми хочемо.

Ви знаєте самі, я поважаю Колос і завжди поважав. Вони цього року забили мало, але й пропускають мало – після нас та СК Дніпро-1 вони є третьою командою, що найменше пропускала. Саме тому забити тут три м’ячі – почесно. Можу похвалити команду за характер і за другий тайм, який показав, що це є дійсно той шлях, який ми хочемо втримати до кінця.

Хочеться так проводити не 25–30 хвилин, а цілий матч. Тому вимагаю від моїх хлопців цілий матч грати так, як сьогодні в другому таймі. І це – вимога. І я знаю, що вони можуть це зробити", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи