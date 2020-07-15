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Колос – Динамо: стало известно место проведения заключительного поединка сезона киевлян

14:24 - Читати українською
Колос – Динамо: стало известно место проведения заключительного поединка сезона киевлян
Колос – Динамо / ФК Динамо

Стало известно, где подопечные Алексея Михайличенко сыграют заключительный поединок чемпионата.

 

Киевское Динамо свой выездной матч 32-го тура против Колоса, который также станет последним в сезоне-2019/20, проведет на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Интересно, что три из четырех домашних поединков ковалевская команда играла на Оболонь-Арене – на НСК Олимпийский подопечные Руслана Костышина принимали только Шахтер в 26-м туре чемпионата Украины.

Напомним, финальный поединок сезона киевляне проведут 19 июля. Начало встречи в 19:30.

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