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"Нам сложно играть в первой шестерке УПЛ": Костышин назвал главную причину неудачных результатов Колоса

14:44 - Читати українською
"Нам сложно играть в первой шестерке УПЛ": Костышин назвал главную причину неудачных результатов Колоса
Колос – Зоря – 0:2 / ФК Колос

Главный тренер Ковалевской команды Руслан Костышин признался, чего не хватает его подопечным для успешных выступлений в первой шестерке УПЛ.

 
Владислав Кочергин 9’
Владислав Кочергин 45+1’
9’ Владислав Кочергин
45+1’ Владислав Кочергин

"Хочу похвалить ребят, достаточно неплохая игра в атаке. Были ошибки в обороне, которые привели к голам. Две ошибки – два гола. Где-то игроки Колоса меня не услышали, что нельзя против Зари терять мяч при выходе из обороны. Нас и наказали.

Колос – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча, который оставляет команде Скрипника шансы на второе место

В целом, игра нам в актив. Нам не хватает качества в завершении атак. Мы много создаем... но я не могу всегда обвинять игроков. Голы не даются.

С карантина мы вышли плохо, много травмированных. Нам сложно играть в первой шестерке раз или два раза в неделю против таких команд, которые превосходят нас в мастерстве. Мы играем на максимуме, но мастерства не всегда хватает. Например, матчи с Шахтером, Динамо или Зарей ждешь и выдаешь свой максимум. Сейчас подобные поединки идут один за другим, а ресурса нет. Очень тяжело", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, Колос после 30-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ шестое место, набрав 29 очков, Заря с 57 пунктами – вторая.

Заря уверенно победила Колос благодаря дублю Кочергина и вышла на второе место в УПЛ

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