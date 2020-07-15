Колос – Динамо: стало відоме місце проведення завершального поєдинку сезону киян

Стало відомо, де підопічні Олексія Михайличенка зіграють заключний поєдинок чемпіонату.

Київське Динамо свій виїзний матч 32-го туру проти Колоса, який також стане останнім у сезоні-2019/20, проведе на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Цікаво, що три з чотирьох домашніх поєдинків ковалівська команда грала на Оболонь-Арені – на НСК Олімпійський підопічні Руслана Костишина приймали лише Шахтар у 26-му турі чемпіонату України.

Нагадаємо, фінальний поєдинок сезону кияни проведуть 19 липня. Початок зустрічі о 19:30.

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