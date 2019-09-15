Колос – Львов, Мариуполь – Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 7-го тура УПЛ Колос принимает Львов, а Мариуполь встретится с Олимпиком. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Колос – Львов

Колос здорово дебютировал в чемпионате, переиграв Мариуполь и Олимпик, однако дальше для коллектива с Ковалёвки наступили суровые будни. В последних четырёх матчах подопечные Руслана Костишина не знали побед, при этом потерпев три поражения с общим счётом 2:8. Правда, в предыдущем туре новички были близкими к тому, чтобы зацепиться за очко в Днепре, однако команда упустили ничью на последней секунде встречи. Словом, дела у Колоса перед матчем против Львова шли далеко не лучшим образом.

Экс-защитник Динамо Люлька пополнил состав Львова

"Горожане" же решили поддержать львовскую традицию, снова сменив тренера. Вместо Богдана Блавацкого бразильско-украинский коллектив возглавил Владимир Мазяр – олдскульный специалист, который по слухам, когда-то побил президента Вереса (с этим клубом Львов несколько связан). Впрочем, он же выводил Сталь в УПЛ и демонстрировал с ней довольно симпатичный футбол, хотя последующая карьера не задалась. Теперь Мазяр получил шанс на перезагрузку собственного тренерского пути, но результат нужно давать сразу – Львов с четырьмя поражениями и шестью очками в активе находится на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Предыдущий матч. 18.03.2017. 21-й тур чемпионата Украины-2016/2017 в Первой лиге

Львов – Колос – 2:3

Голы: 1:0 – Р. Волошинович (17), 1:1 – А. Поздеев (25), 1:2 – А. Бондаренко (48), 2:2 – С. Герасимец (56), 2:3 – А. Поздеев (82).

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Квасный (Львов)

Травмированные: Гавриш (Колос)

Под вопросом: Смирный, Кожушко (Колос; не тренировались с командой из-за матчей сборных)

Ориентировочные составы на матч Колос – Львов

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Поздеев, Милько – Морозко, Костышин, Волков – Лысенко

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабино – Шина, Педро, Пернамбуко – Ренан

"Изюминки" матча:

– Львов может понести 30-е поражение в чемпионатах.

– Безничейная клубная рекордная серия Львова длится 8 матчей: 2 победы и 6 ничьих.

– Во 2-м для себя клубе УПЛ в качестве главного тренера дебютирует новый руководитель Львова Владимир Мазяр, ранее возглавлявший каменскую Сталь. В 16-ти матчах УПЛ он добыл 4 победы, 4 ничьи, а также потерпел 8 поражений.

– Владимир Мазяр стал 7-м главным тренером Львова в Чемпионатах Украины.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

"В украинском футболе нет атакующих игроков хорошего уровня", – Мазяр сделал откровенное заявление

Футбол Руслана Костишина несколько агрессивнее и сложнее, чем та игра, которую предлагает своим подопечным Владимир Мазяр, но под руководством последнего никогда не было столько бразильцев. Интересно посмотреть, как он с ними найдёт общий язык, однако в первой игре его команда точно должна выложиться – нужно же проявлять себя перед новым шефом. Колосу же просто нужны очки, поэтому наиболее вероятным результатом кажется боевая ничья.

Мариуполь – Олимпик

Мариуполь на старте сезона чередует победы с ничьими и поражениями. Команда дочередовалась до десятого места в турнирной таблице, хотя у азовцев есть "отмазка" – они выступали в Лиге Европы, не только потратив большинство сил там, а и не сыграв один тур в УПЛ. Правда, он выпал на матч с Динамо, который состоится уже в среду, поэтому подопечным Александра Бабича неплохо было бы сегодня победить. Впрочем, в случае неожиданной осечки ничего страшного не произойдёт, ведь до первой шестёрки Мариуполю не хватает всего двух зачетных баллов – так сейчас всё плотно в УПЛ.

Мариуполь – Динамо: стало известно время начала перенесенного матча

Зотько рассказал, какие изменения произошли под руководством Висенте Гомеса в Олимпике

Олимпик же увяз на дне турнирной таблицы, хотя после сенсационной ничьи с Динамо на дончан нельзя смотреть свысока. Да, уже в следующем туре они пропустили четыре гола от Шахтера, но сейчас за "олимпийцами" наблюдать особенно интересно: командой уже больше недели руководит экс-тренер Динамо Висенте Гомес, который сразу выписал в свой состав воспитанника киевлян Павла Лукъянчука. Если все идеи испанца сработают уже в матче с Мариуполем, то разговоры о вылете Олимпика придётся приостановить.

Статистика противостояния

Всего: 6 матчей, 4 победы Мариуполя, 0 ничьих, 2 победы Олимпика, разница мячей 14-9

В Премьер-лиге: 6 матчей (+4, =0, -2, 14-9)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Гришко (Олимпик)

Травмированные: Фомин (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Олимпик

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Чоботенко, Быков – Чех, Федорчук – Кащук, Мишнёв, Вакула – Чурко

Олимпик: Халими – Лукьянчук, Цимбалюк, Зотько, Е. Пасич – Завийский, Драман – Тейшейра, Фабинью, Политыло – Дийе

"Изюминки" матча:

– Мариуполь в УПЛ на своём поле может в 100-й раз сыграть без пропущенных голов.

– Олимпик может добыть 40-ю победу в УПЛ.

– Испанец Висенте Гомес стал 5-м главным тренером Олимпика в Чемпионатах Украины.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

О проекте Висенте Гомеса пока ничего не известно – всё покажет игра. Кризис у Олимпика не такой уж и страшный, и испанцу по силам исправить бедственное положение, но на выезде с Мариуполем дончане будут выступать в статусе андердога. Пока азовцы немного сильнее.

Динамо – с балластом, Шахтер – с дырой в защите: итоги трансферного окна для всех клубов УПЛ