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"В украинском футболе нет атакующих игроков хорошего уровня", – Мазяр сделал откровенное заявление

21:07 74 Читати українською
"В украинском футболе нет атакующих игроков хорошего уровня", – Мазяр сделал откровенное заявление
Владимир Мазяр / ФК Львов

Главный тренер Львова Владимир Мазяр раскритиковал игроков группы атаки в чемпионате Украины.

"Следил за командой. Некоторых бразильцев я лично знаю, мы уже были знакомы, а с некоторыми только познакомились. Если сейчас разобраться в украинском футболе, атакующих игроков хорошего уровня в Украине нет.

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Хочу, чтобы наши бразильцы только прогрессировали, помогали украинцам в плане техники владения мячом. Им есть чему у нас поучиться, а нам – чему у них. Это все надо соединить в одну команду – Львов", – сказал Мазяр Футбол NEWS.

Владимир Мазяр возглавил Львов на этой неделе, сменив на посту Богдана Блавацкого.

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