Колос – Львів, Маріуполь – Олімпк: анонс матчів УПЛ

В рамках 7-го туру УПЛ Колос приймає Львів, а Маріуполь зустрінеться з Олімпіком. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Львів

Колос здорово дебютував у чемпіонаті, перегравши Маріуполь і Олімпік, однак далі для колективу з Ковалівки настали суворі будні. В останніх чотирьох матчах підопічні Руслана Костишина не знали перемог, при цьому зазнавши трьох поразок із загальним рахунком 2:8. Щоправда, у попередньому турі новачки були близькими до того, щоб зачепитися за очко у Дніпрі, однак команда втратила нічию на останній секунді зустрічі. Словом, справи у Колоса перед матчем проти Львова йшли далеко не найкращим чином.

"Містяни" ж вирішили підтримати львівську традицію й знову змінили тренера. Замість Богдана Блавацького бразильско-український колектив очолив Володимир Мазяр – олдскульний дядько, який за чутками, колись побив президента Вереса (з цим клубом Львів дещо пов'язаний). Втім, він же виводив Сталь в УПЛ і демонстрував з нею доволі симпатичний футбол, хоча потім кар'єра у спеціаліста пішла на спад. Тепер Мазяр отримав шанс на перезавантаження власного тренерського шляху, але результат потрібно давати одразу – Львів з чотирма поразками та шістьма очками в активі перебуває на передостанній позиції в турнірній таблиці.

Попередній матч. 18.03.2017. 21-й тур чемпіонату України-2016/2017 у Першій лізі

Львів – Колос – 2:3

Голи: 1:0 – Р. Волошинович (17), 1:1 – О. Поздєєв (25), 1:2 – О. Бондаренко (48), 2:2 – С. Герасимець (56), 2:3 – О. Поздєєв (82).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Квасний (Львів)

Травмовані: Гавриш (Колос)

Під питанням: Смирний, Кожушко (Колос; не тренувалися з командою через матчі збірних)

Орієнтовні склади на матч Колос – Львів

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Поздєєв, Мілько – Морозко, Костишин, Волков – Лисенко

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабіно – Шина, Педро, Пернамбуко – Ренан

"Родзинки" матчу:

– Львів може зазнати 30-ї поразки в Чемпіонатах.

– Безнічийна клубна рекордна серія Львова триває 8 матчів: 2 перемоги та 6 нічиїх.

– У 2-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує новий керманич Львова Володимир Мазяр, який раніше очолював кам’янську Сталь. У 16-ти матчах УПЛ він здобув 4 перемоги, 4 нічиї, а також зазнав 8 поразок.

– Володимир Мазяр став 7-м головним тренером Львова у Чемпіонатах України.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Футбол Руслана Костишина дещо агресивніший і складніший за гру, яку пропонує своїм підопічним Володимир Мазяр, але ж під керівництвом останнього ніколи не було стільки бразильців. Цікаво подивитися, як він з ними знайде спільну мову, але у першій грі його команда повинна викластись – потрібно ж проявляти себе перед новим шефом. Колосу ж просто потрібні очки, тож найбільш вірогідним результатом здається бойова нічия.

Маріуполь – Олімпік

Маріуполь на старті сезону чергує перемоги з нічиїми та поразками. Команда дочергувалася до десятого місця в турнірній таблиці, хоча у азовців є "відмазка" – вони виступали у Лізі Європи, не тільки витративши більшість сил там, а і не зігравши один тур. Щоправда, він випав на матч з Динамо, який відбудеться уже в середу, тож підопічним Олександра Бабича непогано було б сьогодні перемогти. Втім, від несподіваної осічки нічого страшного не станеться, адже зо першої шістки Маріуполю не вистачає всього двох залікових балів – настільки зараз все щільно в УПЛ.

Олімпік же загруз на дні турнірної таблиці, хоча після сенсаційної нічиї з Динамо на донеччан не може дивитися зверхньо. Так, вже у наступному турі вони пропустили чотири голи від Шахтаря, але зараз за "олімпійцями" спостерігати особливо цікаво: команду вже більше тижня керує екс-тренер Динамо Вісенте Гомес, який одразу виписав у свій склад вихованця киян Павла Лук'янчука. Якщо все це спрацює з Маріуполем, то розмови про виліт Олімпіка доведеться призупинити.

Статистика протистояння

Всього: 6 матчів, 4 перемоги Маріуполя, 0 нічиїх, 2 перемоги Олімпіка, різниця м’ячів 14-9

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+4, =0, -2, 14-9)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Гришко (Олімпік)

Травмовані: Фомін (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олімпік

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Чоботенко, Биков – Чех, Федорчук – Кащук, Мишньов, Вакула – Чурко

Олімпік: Халімі – Лук'янчук, Цимбалюк, Зотько, Є. Пасіч – Завійський, Драман – Тейшейра, Фабінью, Політило – Дійє

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь в УПЛ на своєму полі може в 100-й раз зіграти без пропущених голів.

– Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

– Іспанець Вісенте Гомес став 5-м головним тренером Олімпіка у Чемпіонатах України.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Про проект Вісенте Гомеса поки що нічого не відомо – все покаже гра. Криза в Олімпіку не така вже й страшна, тож іспанцю до снаги виправити скрутне становище, але у на виїзді з Маріуполем донеччани виступатимуть в статусі андердога. Поки що азовці трішки сильніші.