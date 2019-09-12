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Мариуполь – Динамо: стало известно время начала перенесенного матча

06:30 139 Читати українською
Мариуполь – Динамо: стало известно время начала перенесенного матча
Мариуполь – Динамо / ФК Динамо

В украинской Премьер-лиге согласовано время начала еще одного поединка.

Дирекция УПЛ утвердила время начала перенесенного матча 4-го тура Favbet Лиги Мариуполь – Динамо. Учитывая пожелания клубов и канала-транслятора, перенесенный на 25 сентября матч 4-го тура Favbet Лиги, начнется в 17:00.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров

Напомним, вышеупомянутый матч был перенесен из-за участия обоих клубов в еврокубках.

Уже 15 сентября "бело-синие" встретятся с Десной в рамках 7-го тура УПЛ.

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