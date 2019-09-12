Экс-защитник Динамо Люлька пополнил состав Львова

Львовяне, после подписания нового тренера, усилились опытным защитником.

Бывший защитник ряда украинских клубов Сергей Люлька продолжит карьеру во Львове. Об этом сообщил футбольный агент Никита Швец на своей странице в социальной сети Фейсбук. Детали соглашения с 29-летним футболистом не разглашаются.

"Рад сообщить, что Сергей Люлька подписал контракт с ПФК Львов. Опыт и качество этого крайнего защитника, несомненно, помогут львовскому клубу с выполнением поставленных задач в УПЛ", – написал Швец.

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В прошлом сезоне Люлька выступал за Десну, но покинул команду в июне. На счету защитника 14 матчей за черниговский клуб, в которых он не отличился результативными действиями. Также в течение карьеры Люлька играл за Динамо-2, Динамо-3, Слован Либерец, Говерлу и Черноморец. Защитник приглашался в молодежную сборную Украины.

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Львов после шести сыгранных туров идет на 10-м месте в чемпионате. Следующий матч "горожане" проведут 15 сентября на выезде против Колоса. Напомним, на этой неделе львовяне сменили тренера. Новым наставником Львова стал Владимир Мазяр, который сменил на этом посту Богдана Блавацкого.

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