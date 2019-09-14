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Зотько рассказал, какие изменения произошли под руководством Висенте Гомеса в Олимпике

11:50 53 Читати українською
Зотько рассказал, какие изменения произошли под руководством Висенте Гомеса в Олимпике
Иван Зотько / ФК Олимпик

Защитник Олимпика Иван Зотько поделился впечатлениями от работы с новым наставником Висенте Гомесом.

"Новый тренер изменил психологию. Он сказал, что мы должны быть командой победителей, верить в себя.

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Также было очень много тактических тренировок. Так что подтянули этот аспект. Матч с Мариуполем покажет", – сказал Зотько Футбол NEWS.

Экс-тренер Динамо Висенте Гомес возглавил Олимпик после крайне провального старта команды в сезоне 2019/20. За 6 туров дончане набрали всего 1 очко и закрепились на дне турнирной таблицы УПЛ.

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Иван Зотько Иван Зотько Висенте Гомес Висенте Гомес Олимпик Олимпик
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