Коломойский останется в СИЗО – суд отказался выпускать олигарха
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский остается под стражей.
Шевченковский районный суд Киева 22 января продлил содержание под стражей бывшего владельца Днепра, сообщает Суспільне.
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Суд решил, что бизнесмен останется в СИЗО до 2 марта. Просьба Коломойского отпустить его на поруки была отклонена.
Представители бизнесмена во время судебного заседания настаивали на изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья подсудимого.
Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).
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