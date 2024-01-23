Шевченковский районный суд Киева 22 января продлил содержание под стражей бывшего владельца Днепра, сообщает Суспільне.

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Суд решил, что бизнесмен останется в СИЗО до 2 марта. Просьба Коломойского отпустить его на поруки была отклонена.

Представители бизнесмена во время судебного заседания настаивали на изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области, в частности из-за неудовлетворительного состояния здоровья подсудимого.

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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