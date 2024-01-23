Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою колишнього власника Дніпра, повідомляє Суспільне.

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Суд вирішив, що бізнесмен залишиться у СІЗО до 2 березня. Утім, було відмовлено Коломойському у проханні його передачі на поруки.

Представники бізнесмена під час судового засідання наполягали на зміні запобіжного заходу з утримання у СІЗО на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я підсудного.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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