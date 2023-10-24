Шевченковский районный суд Киева во вторник, 24 октября, принял решение оставить Игоря Коломойского под стражей, сообщает УНИАН.

30 миллионов в обмен на адекватное судейство: Коломойский сделал странное предложение на тайной встрече, – СМИ

Сторона защиты олигарха просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный арест в его доме в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области с запретом ему покидать жилье с 22:00 до 6:00 и с возложением на него процессуальных обязанностей, а именно прибывать к следователю, прокурору, следственному судье или суду. Следственный судья Инна Михеева приняла решение оставить все без изменений.

Коломойский заявил, что уже 8 лет страдает панкреатитом и диабетом и, из-за невозможности принимать в СИЗО необходимый препарат, у него за последний месяц обострились хронические заболевания. Как следствие, суд обязал соответствующих лиц безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования фигуранта с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи. В случае необходимости постановили организовать Коломойскому оказание медицинской помощи и обеспечить необходимое лечение с учетом наличия хронических заболеваний.

Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

Второго сентября бывшему владельцу Днепра вручили подозрение, а в тот же день суд отправил Коломойского в СИЗО.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, перешедшие на темную сторону