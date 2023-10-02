"На встрече владельцев клубов УПЛ представитель СК Днепр-1 Вячеслав Фридман рассказал, что в конце августа состоялась встреча между представителем УАФ Вадимом Костюченко, который отвечает за судейство в нашем футболе, и представителем транслятора концерна "1+1" Игорем Коломойским.

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Господину Костюченко был задан вопрос: "Что сделать, чтобы картинка выглядела не настолько уродливо, учитывая поступки наших судей? Можно какой-то рейтинг? Какие-то наказания? Что можно сделать? У вас есть какие-то идеи?".

На другую чашу весов была положена сумма в размере около 30 миллионов гривен, которую холдинг "1+1" через озвучившего это Коломойского пообещал выдать в качестве бонусов комитету арбитров УАФ.

Завершилось все тем, что Костюченко пошел думать. Но когда отведенное время истекло, предлагать свои соображения уже было некому. Человек был уже "вне зоны доступа", где он сейчас и находится", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в последнее время работа украинских арбитров вызывает немало вопросов и нареканий. Владельцы клубов УПЛ готовы к радикальным решениям – от рейтингов и детектора лжи до штрафов в размере 70% от гонорара.

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