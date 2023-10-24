Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 24 жовтня, ухвалив рішення залишити Ігоря Коломойського під вартою, повідомляє УНІАН.

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Сторона захисту олігарха просила змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий арешт у його будинку в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області з забороною йому залишати житло з 22:00 до 6:00 та з покладенням на нього процесуальних обов'язків, а саме прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Слідчий суддя Інна Міхєєва ухвалила рішення залишити все без змін.

Коломойський заявив, що вже 8 років страждає на панкреатит та діабет і, через неможливість приймати в СІЗО необхідний препарат, у нього за останній місяць загострилися хронічні захворювання. Як наслідок, суд зобов'язав відповідних осіб невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження фігуранта з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги. У разі необхідності постановили організувати Коломойському надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування з урахуванням наявності хронічних захворювань.

Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

Другого вересня колишньому власнику Дніпра вручили підозру, а того ж дня суд відправив Коломойського в СІЗО.

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