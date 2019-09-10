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"Коломойский не хотел давать взятки", – Кварцяный сделал смелое заявление

06:30 42 Читати українською
"Коломойский не хотел давать взятки", – Кварцяный сделал смелое заявление
Игорь Коломойский / соцсети

Президент Волыни Виталий Кварцяный рассказал об отношениях с Игорем Коломойским и прокомментировал ситуацию с Днепром и Кривбассом.

"Сейчас ему не до Кварцяного. Он серьезный человек в политике, мастер спорта международного класса, скажем так. Он знает все тонкости политики, он этим живет.

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Знаю, что он футбол понимает, знает историю футбола. Мы с ним когда-то общались, он все помнит: кто чемпион мира, когда кто голы забивал, какие сборные когда выигрывали ЧМ. Он следит за футболом. Но напрямую он не занимает ни одним клубом.

Хотя он – позитивный энергоноситель развития. Он не был разрушителем, как кто-то считает. Эта моя мысль была и есть сейчас.

Давал интервью, российские СМИ переписывали, что на Майдане были не только бомжи и маргиналы, – Михалик

Днепр и Кривбасс? А кто давал преференции Коломойскому хоть раз в жизни? Никто. Он боролся, не хотел давать взятки. Он умный человек, наладил бизнес, хотел его развивать честно. Я же знаю, как зарплата платилась в «Днепре». Были высокие зарплаты, но какие налоги платили в бюджет", – сказал Кварцяный программе Бомбардир.

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Кривбасс Кривбасс Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный Игорь Коломойский Видеоновости Днепр Днепр Волынь Волынь
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