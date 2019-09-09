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Давал интервью, российские СМИ переписывали, что на Майдане были не только бомжи и маргиналы, – Михалик

9 сентября 22:30 97 Читати українською
Давал интервью, российские СМИ переписывали, что на Майдане были не только бомжи и маргиналы, – Михалик
Тарас Михалик / ФК Локомотив

Защитник Волыни Тарас Михалик рассказал о разговоре с фанатами Волыни и интервью российским СМИ о Революции Достоинства.

"Было тяжело, честно, не хочу поднимать тему контракта с Локомотивом. С фанатами пообщались. Сначала у нас вышел разговор неприятный. Потом уже встретились без камер, поговорили нормально. Пока я эту тему не поднимаю. Не хочу говорить о футболе вне политики и тому подобном.

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Спорт вне политики – так должно быть. Но на самом деле так не бывает. В основном, спорт все равно привязывают к политике. Спорт должен объединять, а у нас есть много вещей, когда на этом люди пиарятся, нездоровый популизм. Мне это не нравится. Всему свое время.

У меня остались люди, с кем я дружу, общаюсь. С пацанами познакомился, 6 лет вместе играли. Люди спрашивали: "Расскажи, что там у вас, ты все видишь изнутри".

Давал интервью, а их СМИ перепечатывали, что на Майдане были не одни бомжи и маргиналы, а были разные люди. Нужно было рассказать, из-за чего они восстали, нужно было объяснить, что людям накипело. Но это тема, на которую не хочу вообще говорить", – сказал Михалик программе Бомбардир.

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