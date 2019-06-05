Зозуля: Когда Коломойский потерял Укрнафту, ему стало не до футбола

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал о ситуации с задолженностью по выплате зарплаты в Днепре.

"Я добился разговора с Коломойским, когда переходил в Бетис. Сборы были в Голландии, Русол собрал всех и сказал: "Ребята, хорошая новость, Игорь Валерьевич всем отдаст деньги. Кроме Зозули". Сказал, что со мной отдельный будет разговор.

Зозуля: После начала войны практически перестал общаться с футболистами

Когда контракт с Бетисом уже был на руках, я хотел ему позвонить и поставить точку. В итоге, через одного человека попросил, чтобы он ответил мне. В один день жена домой привезла Макдональдс, я сижу, гамбургер ем, и тут звонок от Игоря Валерьевича.

Я выплюнул гамбургер, пошел в кабинет, где wi-fi ловит. Я возле роутера стоял с ним разговаривал. Ну, мы поговорили, он сказал, что, конечно, мне нужно идти в Бетис. Сказал, что деньги все вернет.

"Ахметов предлагал втрое большую зарплату", – Зозуля признался, что мог перейти в Шахтер

Весь футбол – это и есть политика. У нас президент страны из Донецка – Донецк рулит, президент из Киева – Киев рулит. Когда все начало меняться, у Коломойского забрали Укрнафту, забрали банк, еще какие-то заводы. Человеку было не до футбола", – сказал Зозуля программе Бомбардир.