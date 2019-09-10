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"Коломойський не хотів давати хабарів", – Кварцяний зробив сміливу заяву

06:30 1811 Читать на русском
"Коломойський не хотів давати хабарів", – Кварцяний зробив сміливу заяву
Ігор Коломойський / соцмережі

Президент Волині Віталій Кварцяний розповів про стосунки з Ігорем Коломойським та прокоментував ситуацію з Дніпром та Кривбасом.

"Зараз Коломойському не до Кварцяного. Він серйозна людина в політиці, майстер спорту міжнародного класу, скажімо так. Він знає всі тонкощі політики, він цим живе.

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Знаю, що він футбол розуміє, знає його історію. Ми з ним колись спілкувалися, він все пам'ятає: хто чемпіон світу, коли хто голи забивав, які збірні коли вигравали Мундіаль. Він стежить за футболом. Але безпосередньо він не займається жодним клубом.

Хоча він – позитивний енергоносій розвитку. Він не був руйнівником, як хтось вважає. Ця моя думка була і є зараз.

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Дніпро і Кривбас? А хто давав преференції Коломойському хоч раз у житті? Ніхто. Він боровся, не хотів давати хабарів. Він розумна людина, налагодив бізнес, хотів його розвивати чесно. Я ж знаю, як зарплата виплачувалася в Дніпрі. Були високі зарплати, але які податки платили в бюджет", – сказав Кварцяний програмі Бомбардир.

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Кривбас Кривбас Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний Ігор Коломойський Відеоновини Дніпро Дніпро Волинь Волинь
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