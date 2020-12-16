Коллина стал лучшим арбитром в истории футбола по версии France Football
Ведущее французское издание вслед за командой футболистов назвало лучшего арбитра всех времен.
Итальянец Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным арбитром по версии авторитетного французского издания France Football. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
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"Когда речь идет о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1977 году и до завершения карьеры в 2005 году Коллина писал историю футбола", – пишет France Football.
К слову, Пьерлуиджи Коллина работал на финалах чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов сезона-1998/99. С 1998 по 2003 год он шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
С 2010-го итальянец работал куратором судейства в Федерации футбола Украины, а в январе 2016-го Коллина был назначен главой судейского корпуса ФИФА, где и работает по сегодняшний день.
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