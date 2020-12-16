Итальянец Пьерлуиджи Коллина признан лучшим футбольным арбитром по версии авторитетного французского издания France Football. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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"Когда речь идет о судьях, первый, кто приходит на ум, – это он. С самого его дебюта в 1977 году и до завершения карьеры в 2005 году Коллина писал историю футбола", – пишет France Football.

К слову, Пьерлуиджи Коллина работал на финалах чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов сезона-1998/99. С 1998 по 2003 год он шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

С 2010-го итальянец работал куратором судейства в Федерации футбола Украины, а в январе 2016-го Коллина был назначен главой судейского корпуса ФИФА, где и работает по сегодняшний день.

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