Італієць П'єрлуїджі Колліна визнаний найкращим футбольним арбітром за версією авторитетного французького видання France Football. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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"Коли йдеться суддів, перший, хто приходить на розум, – це він. З самого його дебюту в 1977 році і до завершення кар'єри в 2005 році Колліна писав історію футболу", – пише France Football.

До слова, П'єрлуїджі Колліна працював на фіналах чемпіонату світу 2002 року і Ліги чемпіонів сезону-1998/99. З 1998 по 2003 рік він шість разів визнавався найкращим рефері світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

З 2010-го італієць працював куратором суддівства у Федерації футболу України, а у січні 2016 Колліна був призначений главою суддівського корпусу ФІФА, де і працює по сьогоднішній день.

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