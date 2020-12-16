Колліна став найкращим арбітром в історії футболу за версією France Football
Провідне французьке видання слідом за командою футболістів назвало найкращого арбітра усіх часів.
Італієць П'єрлуїджі Колліна визнаний найкращим футбольним арбітром за версією авторитетного французького видання France Football. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
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"Коли йдеться суддів, перший, хто приходить на розум, – це він. З самого його дебюту в 1977 році і до завершення кар'єри в 2005 році Колліна писав історію футболу", – пише France Football.
До слова, П'єрлуїджі Колліна працював на фіналах чемпіонату світу 2002 року і Ліги чемпіонів сезону-1998/99. З 1998 по 2003 рік він шість разів визнавався найкращим рефері світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
З 2010-го італієць працював куратором суддівства у Федерації футболу України, а у січні 2016 Колліна був призначений главою суддівського корпусу ФІФА, де і працює по сьогоднішній день.
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