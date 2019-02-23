Кольцов: Потеряли очки из-за ошибок арбитров

Полузащитник Олимпика Виталий Кольцов поделился впечатлениями от матча 19 тура УПЛ против Мариуполя.

"Честно говоря, после игры особых эмоций нет, потому что мы лучше играли. Но по результатам уступили. Вообще после поражений сложно говорить. Еще такое поражение. Ладно раз-два, ошиблись судьи, совпадение. Но эти ошибки регулярные в наших матчах. И получается за этих ошибок мы теряем очки.

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Ладно там, первый пенальти, был вроде, посмотрели. Но второй, он не видит – и ставит его, а боковой не подсказывает. Это показатель, что они даже между собой не могут определиться.

Мы вчера посмотрели теорию, Вячеслав Анатольевич подсказал, как играет Мариуполь. Соперник не удивил. Сзади немного покатали, отдали на Пихаленка, если он что-нибудь придумает, то они могут выйти в атаку. А так мы фланг перекрыли – и приазовцы ничего особо не создали у наших ворот", – цитирует футболиста официальный сайт Олимпика.

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