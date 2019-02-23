Кольцов: Втратили очки через помилки арбітрів

Півзахисник Олімпіка Віталій Кольцов поділився враженнями від матчу 19 туру УПЛ проти Маріуполя.

"Чесно кажучи, після гри особливих емоцій немає, тому що ми краще грали. Але за результатом поступилися. Взагалі після поразок складно говорити. Ще й така поразка. Гаразд раз-два, помилилися судді, збіг. Але ці помилки регулярні в наших матчах. І виходить через цих помилок ми втрачаємо очки.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Гаразд там, перший пенальті, був начебто, подивилися. Але другий, він не бачить – і ставить його, а бічний не підказує. Це показник, що вони навіть між собою не можуть визначитися.

Ми вчора подивилися теорію, В'ячеслав Анатолійович підказав, як грає Маріуполь. Суперник не здивував. Ззаду трохи покатали, віддали на Піхальонка, якщо він щось придумає, то вони можуть вийти в атаку. А так ми фланг перекрили – і приазовці нічого особливо не створили біля наших воріт", – цитує футболіста офіційний сайт Олімпіка.

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті