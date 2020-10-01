"На Месси сначала смотришь снизу вверх. Но когда у вас с ним находятся общие интересы, он оказывается настолько простым, что вместо того, чтобы говорить ему, что ты о нем думаешь, больше хочется спросить его о его маленьких детях или вспомнить те времена, когда он вывел тебя из игры в матче Валенсия – Барселона.

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Когда Месси становится твоим капитаном, ты пойдешь за ним на войну, если он попросит", – цитирует Де Пауля официальный сайт УЕФА.

Напомним, летом в Барселоне разгорелся скандал из-за желания Месси покинуть каталонский гранд, но руководство клуба отказало аргентинцу.

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