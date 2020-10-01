"На Мессі спочатку дивишся знизу вгору. Але коли у вас з ним знаходяться спільні інтереси, він виявляється настільки простим, що замість того, щоб говорити йому, що ти про нього думаєш, більше хочеться запитати його про його маленьких дітей або пригадати ті часи, коли він вивів тебе з гри у матчі Валенсія – Барселона.

Мессі красномовно поклав край своєму конфлікту з Барселоною

Коли Мессі стає твоїм капітаном, ти підеш за ним на війну, якщо він попросить ", - цитує Де Пауля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, влітку у Барселоні розгорівся скандал через бажання Мессі покинути каталонський гранд, але керівництво клубу відмовило аргентинцю.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси