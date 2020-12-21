"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Луческу все доносит ясно. Важным фактором стало то, что на начальном этапе его работы удалось добиться положительного результата. Когда начинается с хорошего, все активнее, охотнее вникают в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль – важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды.

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Как только Луческу пришел, он процитировал Фергюсона: "Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат". Он очень активно внедрял рабочий процесс по оборонительным построениям.

Когда Луческу тренировал Шахтер, он казался другим. И вот мы познакомились с ним, если так можно выразиться, изнутри. Он горой стоит за своих футболистов. В том плане, что он не даст их в обиду, сделает все, чтобы им было хорошо. Ребята чувствуют себя защищенными за его спиной.

Часто ли я общаюсь с ним тет-а-тет на правах капитана? Не скажу, что часто, но контакт налажен. Если есть какие-то переживания или нюансы по расписанию, Мистер просит, чтобы я все ему говорил. Даже такие нюансы, как заезд за два дня или один – он может посоветоваться. Он может видеть ситуацию по-своему, но обязательно прислушается к пожеланиям ребят", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

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