"Когда Луческу тренировал Шахтер, он казался другим": Сидорчук объяснил феномен наставника Динамо
Полузащитник "бело-синих" Сергей Сидорчук поделился мыслями о работе в киевском клубе румынского наставника Мирчи Луческу.
"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Луческу все доносит ясно. Важным фактором стало то, что на начальном этапе его работы удалось добиться положительного результата. Когда начинается с хорошего, все активнее, охотнее вникают в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль – важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды.
"Динамо перекрыли кислород": Сидорчук удивил самым неудобным соперником в Лиге чемпионов
Как только Луческу пришел, он процитировал Фергюсона: "Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат". Он очень активно внедрял рабочий процесс по оборонительным построениям.
Когда Луческу тренировал Шахтер, он казался другим. И вот мы познакомились с ним, если так можно выразиться, изнутри. Он горой стоит за своих футболистов. В том плане, что он не даст их в обиду, сделает все, чтобы им было хорошо. Ребята чувствуют себя защищенными за его спиной.
Часто ли я общаюсь с ним тет-а-тет на правах капитана? Не скажу, что часто, но контакт налажен. Если есть какие-то переживания или нюансы по расписанию, Мистер просит, чтобы я все ему говорил. Даже такие нюансы, как заезд за два дня или один – он может посоветоваться. Он может видеть ситуацию по-своему, но обязательно прислушается к пожеланиям ребят", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ