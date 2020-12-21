"Коли Луческу тренував Шахтар, він здавався іншим": Сидорчук пояснив феномен наставника Динамо
Півзахисник "біло-синіх" Сергій Сидорчук поділився думками щодо роботи у київському клубі румунського наставника Мірчі Луческу.
"Футболісти стали вловлювати інформацію краще. Луческу все доносить ясно. Важливим фактором стало те, що на початковому етапі його роботи вдалося досягти позитивного результату. Коли починається з хорошого, всі активніше, охочіше вникають у процес. Імпульс у будь-якій справі відіграє велику роль – важливо, щоб твоя робота приносила дивіденди.
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Як тільки Луческу прийшов, він процитував Фергюсона: "Напад може виграти окремий матч, а захист виграє чемпіонат". Він дуже активно впроваджував робочий процес щодо оборонних побудов.
Коли Луческу тренував Шахтар, він здавався іншим. І ось ми познайомилися з ним, якщо так можна висловитися, зсередини. Він горою стоїть за своїх футболістів. У тому плані, що він не дасть їх скривдити, зробить все, щоб їм було добре. Хлопці відчувають себе захищеними за його спиною.
Чи часто я спілкуюсь з ним тет-а-тет на правах капітана? Не скажу, що часто, але контакт налагоджений. Якщо є якісь переживання чи нюанси щодо розкладу, Містер просить, щоб я все йому говорив. Навіть такі нюанси, як заїзд за два дні або за один – він може порадитися. Він може бачити ситуацію по-своєму, але обов'язково прислухається до побажань хлопців", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".
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