"Футболісти стали вловлювати інформацію краще. Луческу все доносить ясно. Важливим фактором стало те, що на початковому етапі його роботи вдалося досягти позитивного результату. Коли починається з хорошого, всі активніше, охочіше вникають у процес. Імпульс у будь-якій справі відіграє велику роль – важливо, щоб твоя робота приносила дивіденди.

"Динамо перекрили кисень": Сидорчук здивував найнезручнішим суперником в Лізі чемпіонів

Як тільки Луческу прийшов, він процитував Фергюсона: "Напад може виграти окремий матч, а захист виграє чемпіонат". Він дуже активно впроваджував робочий процес щодо оборонних побудов.

Коли Луческу тренував Шахтар, він здавався іншим. І ось ми познайомилися з ним, якщо так можна висловитися, зсередини. Він горою стоїть за своїх футболістів. У тому плані, що він не дасть їх скривдити, зробить все, щоб їм було добре. Хлопці відчувають себе захищеними за його спиною.

Чи часто я спілкуюсь з ним тет-а-тет на правах капітана? Не скажу, що часто, але контакт налагоджений. Якщо є якісь переживання чи нюанси щодо розкладу, Містер просить, щоб я все йому говорив. Навіть такі нюанси, як заїзд за два дні або за один – він може порадитися. Він може бачити ситуацію по-своєму, але обов'язково прислухається до побажань хлопців", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ